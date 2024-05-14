Дослідники зібрали дані аналітики YouTube серед майже півсотні топових російських блогерів за кількістю підписників, які були розділені на дві групи.

Українці вдвічі менше дивляться російський YouTube, ніж до війни, проте все одно дарують блогерам країни-агресора сумарно мільйони переглядів. Про це йдеться у переданому УНІАН дослідженні аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення частка українських глядачів російських YouTube-каналів складала 14%. Через два роки після початку великої війни частка глядачів з України зменшилась вдвічі - до 7%.

Дослідники зібрали дані аналітики YouTube серед майже півсотні топових російських блогерів за кількістю підписників, які були розділені на дві групи: довоєнна аналітика та після повномасштабного вторгення - 2022 та 2024 років. Канали були відібрані за тематиками: "інтерв’ю", "lifestyle", "технології", "авто". Враховувались категорії: гендер глядачів, вік глядачів, кількість переглядів відео, частка переглядів з України.

Відео дня

Серед аналізованих каналів до та після повномасштабного вторгнення основними глядачами російських блогерів є чоловіки, які суттєво переважають за часткою жінок. Варто зазначити, що YouTube взагалі вважається чоловічим доменом і серед його глядачів понад 70% чоловіків. Щодо вікової категорії глядачів, то у переважній більшості ядро складає 25-34 роки, далі іде 18-24 роки і вже потім 35-44 роки. Можемо припустити, що в першу чергу російських блогерів дивиться молода економічно активна аудиторія чоловіків, далі ідуть юнаки, і вже потім зрілі чоловіки.

Значну увагу приділили каналу А4, який має найбільшу кількість підписників з проаналізованих блогерів - 52,8 млн та частку переглядів з України 8%. Попри те, що Влад А4 білорус, він час від часу розповсюджує кремлівські наративи, зокрема про те, що Україна - це частина Росії.

Українська аудиторія російських блогерів

Аналітики склали список найвідоміших російських каналів, визначили середню кількість переглядів за останні 10 відео по кожному каналу. Виявилось, що найбільше російського контенту дивляться діти (Влад А4 - 694 400 глядачів з України), далі йдуть дорослі, що дивляться інтерв’ю (Дудь - 434 000), і вже потім автомобілісти шанувальники Дубровського (334 800).

За словами засновника Gremi Personal Євгена Кіріченка, в українському просторі існує "пробоїна" у 7%, через яку протікає "російський мір". Основна вікова група глядачів аналізованих російських каналів - переважно чоловіки 25-34 років. Діти також є неочевидною вразливою віковою групою, які дивляться російськомовний контент у великому обсязі.

"Чого тільки вартий російський серіал "Слово пацана", знання про який пройшло крізь усі вікові групи. Зважаючи на розміри населення, РФ володіє більшою абсолютною кількістю креаторів, які беруть кількістю контенту різних категорій і для різних аудиторій. Тому кожен українець має усвідомити необхідність відмежувати себе і своїх дітей від медіа отрути", - каже Кіріченко.

Автор дослідження Максим Пилипенко вважає одним із можливих варіантів захисту українців від російського контенту переключення на англомовний контент.

"Адже росіяни надихаються контентом західних блогерів, який потім адаптують під російськомовну аудиторію та вкладають туди свої наративи. Тож Україна має посилено вчити англійську мову. Батьки мають вчити англійську з дітьми і привчати їх дивитись англомовний дитячий контент" - зазначив він.

Аналітики звертають увагу, що після повномасштабного вторгнення з країни виїхало понад 6 млн українців, які перебувають за межами України і відповідно їх перегляди не враховані у цьому дослідженні. Тому невідомо, яку частку глядачів вони складали до війни і що дивляться зараз у країнах перебування.

Українці і YouTube під час війни

Рада національної безпеки та оборони спільно зі Службою безпеки наразі напрацьовують законопроект проти поширення російської пропаганди у соціальних мережах, в тому числі в Telegram, YouTube і TikTok, розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки Андрій Коваленко.

Раніше УНІАН писав, що, попри те, що повномасштабна війна в Україні триває вже рік, в музичних рейтингах все ще можна знайти російських виконавців. Наприклад, шостою в YouTube Music на початку 2023 року була Інстасамка, яка відкрито підтримала путінський режим.

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