Посол України в Польщі розповів про реальні відносини між країнами.

Останні соціальні опитування, в яких брали участь українці, показують, що ставлення до поляків "дещо погіршується", однак це пов'язано виключно з нашаруванням інформаційної складової та низки проблем між країнами, заявляє посол України в Польщі Василь Боднар.

Зокрема, це стосується й історичних питань, ексгумації та пошуку жертв Волинської трагедії.

"Це проблемні питання, вони відображаються, звісно, на рейтингах, але насправді, коли ви зіткнетеся з практичною площиною: з нашими та польськими волонтерськими організаціями, або поговоріть з військовими, зокрема й польськими, або поговоріть з органами влади, ви відчуєте, що рівень підтримки України не впав, бо війна триває, і загроза для України - це загроза для Польщі", - зазначив він в інтерв'ю "Суспільному".

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Боднар підкреслив, що тема України виявилася надзвичайно "політизованою". За допомогою Міністерства національної єдності Україна буде, зокрема, налагоджувати діалог із польського боку, щоб мінімізувати міфи та стереотипи про нашу країну та людей.

"Мінімізувати, з'ясовувати і не давати певним політикам знарядь для сіяння непорозумінь і ворожнечі між нашими народами", - наголосив Боднар.

Інші новини про Україну та Польщу

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міноборони Польщі гнівно відреагували на прапор УПА, який розвіювався на одному з польських бронетранспортерів "Росомак", переданих Україні.

Крім того, Дональд Туск постарався пояснити, чому Польща зараз не може передати Україні більше зброї.

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