Жителі тимчасово окупованих територій України не мають доступу до гуманітарних організацій.

Гуманітарні організації не мають доступу до мільйонів українців, які перебувають на окупованих російською армією територіях України. З наближенням зими ситуація може погіршитися.

Про це повідомив постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун в інтерв'ю Голос Америки.

"Факт в тому, що ми регулярно просимо надати доступ через лінію фронту від обох країн, але, на жаль, Російська Федерація ще не надала нам цей доступ. Це чисто гуманітарний запит, заснований на гуманітарному імперативі", - зазначила Браун.

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При цьому команда ООН намагається отримати доступ до окупованих територій України на півдні і сході. Браун стурбована, що організація не зможе задовольнити всі потреби українців взимку.

"Ми не зможемо задовольнити всі потреби; ми зосереджуємося на громадах найближчих до лінії фронту, де доступ найважчий, а люди страждають від війни", - вказала представниця ООН.

Зазначається, що її команда активізує допомогу з утеплення, допомагає громадам ремонтувати Обігрівачі, пошкоджені дахи, роздає матраци, ковдри та теплий одяг, а лікарням пропонують резервні генератори та мобільні комплекти обігріву.

В ООН просять виділити 4,3 мільярда доларів на допомогу українцям, з яких залучила майже 3 мільярди доларів. Крім надання їжі, житла та іншої допомоги, Всесвітня організація охорони здоров'я співпрацює з МОЗ України з надання психосоціальної підтримки приблизно 10 мільйонам людей, у тому числі демобілізованих солдатів і дітей, які отримали травми.

Атака на енергетичну інфраструктуру України - що відомо

10 жовтня Російська Федерація здійснила масований обстріл України. Були зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.

У Міненергетики повідомили, що через обстріли було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктура. Українців закликали обмежити споживання електроенергії, щоб розвантажити енергосистему.

Вже 11 жовтня росіяни завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. 15 жовтня вони атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в одній з громад Київської області.

17 Жовтня росіяни атакували Київ дронамі-камікадзе і випустили ракети по критичній інфраструктурі Дніпропетровщини та Сумщини, а наступного дня ворожі війська вдарили по об'єкту енергозабезпечення на Лівому березі Києва, а також по об'єктах в Дніпрі та Житомирі.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію у зв'язку зі сформованою ситуацією в енергетичній сфері.

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