В Міноборони анонсували суттєві зміни в армії та мобілізації

Також зʼявиться можливість демобілізації діючих військовий, зазначив Стерненко.

Міноборони України готує армійську реформу, яка складатиметься з двох етапів. Про це розповів радник міністра оборони Сергій Стерненко.

"Перший етап у червні почнеться. Він буде стосуватися змін по грошовому забезпеченню. Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З'явиться система контрактів. Дійсно з'явиться, а не так, як було раніше. Мають встановитися, я так зараз дуже-дуже обережно кажу, але не те, щоб навіть там строки служби, а можливість демобілізуватися в порядку черговості, в залежності від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто почали раніше, в них буде там першочергове право на демобілізацію", - сказав він.

За його словами, також Міноборони планує підійняти грошове забезпечення для всіх військовослужбовців. Другий етап реформи стосуватиметься змін у мобілізації.

Відео дня

"Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Але тут я жодні деталі озвучувати не буду. Тому що для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до моменту, поки все почнеться. Будемо залучати більше іноземців на військову службу. Армійська реформа - це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент", - пояснив Стерненко.

Він також прокоментував стан армії РФ. За словами Стерненка, Сили оборони наростять кількість ударів вглиб Росії щонайменше вдвічі до кінця року. Також він зазначив, що у РФ вже почалися серйозні економічні проблеми, що проявляється у суспільних настроях. Радник зазначив:

"Навіть в глибоко цензурованих результатах російських соцопитувань росіяни зараз вперше від початку повномасштабного вторгнення не підтримують і не задоволені поточною ситуацією більше, аніж підтримують і задоволені. І це дуже показово. Дуже велике невдоволення дає росіянам і блокування інтернету та соціальних мереж. Тому тут російська влада нам тільки допомогла в депопуляризації".

Реформа української армії: що відомо

Раніше міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що в Україні розробляють механізм, який залучить до економіки чи лав Сил оборони близько 2 мільйонів українських чоловіків, які наразі ховаються від мобілізації. Він наголосив, що зараз українська економіка страждає від нестачі робочих рук і на тлі цього Уряд планує вивести цих чоловіків з "сірої зони".

Водночас про плани щодо збільшення грошового забезпечення для військових раніше повідомляв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, мінімальна зарплата для військовослужбовців складатиме 30 тисяч гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: