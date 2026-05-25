В Міноборони анонсували суттєві зміни в армії та мобілізації

Міноборони України готує армійську реформу, яка складатиметься з двох етапів. Про це розповів радник міністра оборони Сергій Стерненко.
"Перший етап у червні почнеться. Він буде стосуватися змін по грошовому забезпеченню. Українські піхотинці будуть отримувати в рази більше грошей, аніж отримують зараз. З'явиться система контрактів. Дійсно з'явиться, а не так, як було раніше. Мають встановитися, я так зараз дуже-дуже обережно кажу, але не те, щоб навіть там строки служби, а можливість демобілізуватися в порядку черговості, в залежності від того, коли людина почала службу. Тобто ті, хто почали раніше, в них буде там першочергове право на демобілізацію", - сказав він.
За його словами, також Міноборони планує підійняти грошове забезпечення для всіх військовослужбовців. Другий етап реформи стосуватиметься змін у мобілізації.
"Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Але тут я жодні деталі озвучувати не буду. Тому що для того, щоб все відбулося правильно, треба помовчати до моменту, поки все почнеться. Будемо залучати більше іноземців на військову службу. Армійська реформа - це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент", - пояснив Стерненко.
Він також прокоментував стан армії РФ. За словами Стерненка, Сили оборони наростять кількість ударів вглиб Росії щонайменше вдвічі до кінця року. Також він зазначив, що у РФ вже почалися серйозні економічні проблеми, що проявляється у суспільних настроях. Радник зазначив:
"Навіть в глибоко цензурованих результатах російських соцопитувань росіяни зараз вперше від початку повномасштабного вторгнення не підтримують і не задоволені поточною ситуацією більше, аніж підтримують і задоволені. І це дуже показово. Дуже велике невдоволення дає росіянам і блокування інтернету та соціальних мереж. Тому тут російська влада нам тільки допомогла в депопуляризації".
Реформа української армії: що відомо
Раніше міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що в Україні розробляють механізм, який залучить до економіки чи лав Сил оборони близько 2 мільйонів українських чоловіків, які наразі ховаються від мобілізації. Він наголосив, що зараз українська економіка страждає від нестачі робочих рук і на тлі цього Уряд планує вивести цих чоловіків з "сірої зони".
Водночас про плани щодо збільшення грошового забезпечення для військових раніше повідомляв Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, мінімальна зарплата для військовослужбовців складатиме 30 тисяч гривень.