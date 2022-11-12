Лише протягом березня-жовтня 2022 року шлюб уклали понад 169 тисяч українців.

В Україні за останні 8 місяців зареєстрували майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень. У період з березня по жовтень 2022 року одружилися понад 169 тисяч пар, а розлучилися – понад 56 тисяч.

"Майже втричі більше шлюбів, ніж розлучень внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян протягом березня-жовтня цього року. Позитивна тенденція простежується і порівнюючи дані 2022 та 2021 років", – йдеться у повідомленні Міністерства юстиції.

Зокрема, протягом березня-жовтня шлюб уклали 169 775 пар молодят, що на 6 131 більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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За даними Міністерства, кількість розлучень за вісім місяців склала 56 974. Це майже на 22 тисячі менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Весілля під час війни в Україні

Раніше у Мін'юсті зазначали, що в Україні прижилося нововведення - дистанційне одруження, бо за час повномасштабного вторгнення зареєстровано близько 2500 таких шлюбів. При цьому нагадують, що у перші місяці повномасштабного вторгнення було спрощено процедуру одруження військовослужбовців, які захищають Україну на фронті і зараз вони мають можливість дистанційно зареєструвати шлюб.

Як повідомляв УНІАН 8 березня, постановою Кабінету міністрів № 213 "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" передбачено, що якщо один з наречених військовослужбовець, то на період воєнного стану державна реєстрація шлюбу може проводитись без його присутності.

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