Рішенням Міністерства освіти та науки України складання державної підсумкової атестації цього року скасовано.

У Києві школярі навчаються дистанційно і ситуація не зміниться до кінця навчального року.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Рішення про відновлення навчання у дистанційному режимі було ухвалено як для продовження освітнього процесу, так і для того, аби зайняти дітей", – розповів Поворозник.

Він додав, що за рішенням Міністерства освіти та науки України складання державної підсумкової атестації цього року скасовано.

Також, за словами Поворозника, для максимального забезпечення безперервного навчального процесу у Києві 815 укриттів підключені до WI-FI.

Раніше УНІАН писав про те, як закінчиться навчальний рік 2022 в умовах війни.

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