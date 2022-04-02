Примусово депортовані українці вимагали повернути їх додому.

Жителі Рубіжного, яких примусово вивезли на територію тимчасово окупованого Луганська, влаштували мітинг. Вони вивісили український прапор і почали вимагати, щоб їх повернули назад.

Відповідною інформацією поділився журналіст Сергій Гармаш на своїй особистій сторінці на Facebook.

За даними репортера, депортовані жителі Рубіжного вивісили на будівлі гуртожитку педінституту український прапор і почали вимагати повернення на підконтрольну українській владі територію. Люди влаштували протест і заявили, що окупанти знищили їхні будинки, а тепер змушують жити в гуртожитку і харчуватися пайками.

"Запитав свого джерела в Луганську: "Що з ними зробили? "Відповідь була: "А що з ними зробиш? Там одні жінки, діти і люди похилого віку...". Ось так "жертви українського нацизму" підривають скріпи русского міра зсередини! "Невдячні!", — саркастично підсумував Гармаш.

Нагадаємо, наприкінці березня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що були відкриті дві справи про насильницьку депортацію українців — спільна і окрема про вивезення дітей.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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