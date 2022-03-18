Серед народжених - 13 двійнят.

За 22 дні війни з російськими окупантами в Києві народилися 757 дітей.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на брифінгу.

Він зазначив, що з початку війни у столиці народилися 757 дітей - 403 хлопчики та 354 дівчинки. Серед народжених 13 двійнят.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня в Україні загинули 109 дітей і понад 130 поранено.

У зв'язку із загибеллю дітей на площі Ринок у Львові проводять акцію, покликану привернути увагу до жорстоких злочинів Росії.

Війна в Україні 2022: довідка

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація повномасштабно вторглася в Україну. З ранку розпочалися ракетні обстріли військової та цивільної інфраструктури по всій країні.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР".

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.

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