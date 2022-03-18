Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 закладів освіти.

Внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 18 березня загинули 109 дітей і понад 130 поранено.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, найбільше постраждало дітей у Київській - 55, Харківській - 34, Донецькій - 26, Чернігівській - 29, Миколаївській - 20, Житомирській - 15, Сумській - 14, та Херсонській - 14 областях.

"Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено понад 439 закладів освіти, 63 з яких повністю зруйновано. Найбільше пошкоджено в Донецькій - 126, Харківській - 77, Миколаївській - 39, Сумській - 32, Київській - 41, Херсонській областях - 21 та м. Києві - 35", - йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії, та на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляв УНІАН, у Сєвєродонецьку на Луганщині окупанти обстріляли притулок для матерів із дітьми.

З Маріуполя російські окупанти не дають вивезти жінок і дітей.

За словами генерального прокурора України Ірини Венедіктової, Росія вбиває щонайменше 5 українських дітей щодня.

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