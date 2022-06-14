Водночас, відповідно до указу президента, мобілізація відбувається за планом.

Питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

"На сьогодні питання щодо мобілізації жінок не стоїть", - наголосила Маляр.

Вона підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати. Йдеться про велику кількість – сотні тисяч мобілізованих.

"Мобілізація повністю відбувається за планом. Свідомість громадян висока і суспільство дуже вмотивоване", - наголосила Маляр.

Війна Росії проти України: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу: продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, обстрілюючи довколишні села і цивільну інфраструктуру.

На посилення ворогу підійшли ще дві БТГ. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ в районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєвєродонецьк, Борівське.

На Херсонському напрямку йдуть бої за Давидів Брід.

ISW зазначає, що армія РФ провела безуспішний наступ на південний схід від Ізюма і на північ від Слов'янська. Ймовірно, окупанти створюють умови для штурму Сіверська і північно-західних українських наземних ліній зв'язку у Лисичанську.

Російські окупанти мають часткові успіхи на Бахмутському напрямку, закріплюються в селищі Відродження. Саме на цьому напрямку ворог зазнав найбільших втрат 13 червня.

Всього ЗСУ знищили в боях вже близько 32,5 тисячі ворожих солдатів і тисячі одиниць військової техніки РФ.

На думку координатора міжнародних проектів Центру Разумкова, військового експерта Олексія Мельника, у війні РФ проти України близький перелом, армія Путіна втрачає потенціал.

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