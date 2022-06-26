У командуванні зазначили, що насправді поняття "черги мобілізації" в Україні дуже умовне.

Через повномасштабну війну Росії в Україні наразі до 23 серпня 2022 року діє воєнний стан і триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав ЗСУ. Територіальні центри комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців (військкомати - УНІАН) займаються врученням повісток військовозобов'язаним.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повісток на пляжах, ринках, в чергах не суперечить ні закону, ні логіці загальної мобілізації, пише "Апостроф".

"Якщо за моїми словами хтось зрозумів, що є якісь розмежовані черги, то їх немає. Спочатку мобілізували резервістів. Потім - інші категорії. Взагалі є таке поняття, як черги. Але його можна було б застосовувати, якби була якась підготовка, а тут підготовки немає, була відкрита неоголошена агресія, і тут ніяких черг немає", - зазначав Горбач.

Разом з тим, за словами адвоката Івана Лібермана, повістку можна отримати навіть на кордоні.

"Зараз правоохоронними органами приймаються серйозні рішення щодо тих, хто перебуває за кордоном. Якщо з якихось причин чоловіки від 18 до 60 років повертаються в Україну, їм відразу ж на кордоні дають вибір: або кримінальне переслідування, або підписання в отриманні повістки", - говорить Ліберман.

Але в західному міжрегіональному управлінні Мін'юсту заспокоїли: отримання повістки ще не означає, що людину обов'язково призвуть до лав ЗСУ.

Так, в Україні є 4 види повісток:

повістка для уточнення облікових даних військовозобов'язаного: Сімейний стан, місце роботи, наявність дітей;

повістка для проходження лікарської комісії, яка зобов'язує призовника пройти медогляд, з подальшим прийняттям рішення про придатність до служби;

повістка-призов на військову службу;

мобілізаційне розпорядження.

"Саме мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаним особам, які пройшли медичну комісію та визнані придатними до несення військової служби. У ньому має бути зазначений обов'язок з'явитися у визначений призовний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації", - резюмували у відомстві.

Якщо ж відмовитися від повістки і не прийти до військкомату, то це може бути розцінено як ухилення від призову на військову службу за мобілізацією (стаття 336 КК України) і загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Раніше в Міноборони заявити, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

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