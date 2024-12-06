Чоловік дізнався про мобілізацію свого брата і зрозумів, що не може залишатися за кордоном.

Дезертирам і тим, хто пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини) дозволили повернутися на службу без покарання. Принаймні в одному випадку чоловік повернувся аж з-за кордону, аби скористатися цією можливістю. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Днями представники Прикордонної поліції Румунії повідомили українським колегам, що навпроти ділянки відповідальності відділу "Порубне" в бік державного кордону з Україною рухається чоловік. Прикордонний наряд Чернівецького прикордонного загону висунувся у вказаному напрямку та через деякий час затримав чоловіка, який в обхід пунктів пропуску перетнув державний кордон, зайшовши з Румунії до України.

Затриманий виявився громадянином України, жителем Вінниччини. Чоловік розповів, що є військовослужбовцем одного з підрозділів Збройних сил України.

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"На початку жовтня цього року він самовільно залишив місце служби та незаконно перетнув державний кордон. Однак згодом дізнався, що його брат мобілізований до війська та вирішив повернутися, аби продовжити захищати країну разом. Військовослужбовець скористався можливістю уникнути покарання за самовільне залишення військової частини та продовжити службу. Віднедавна така можливість передбачена статтею 401 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

В ДПСУ поінформували також, що відносно затриманого складені матеріали про адміністративне правопорушення, але не уточнюється, за якою статтею. Ймовірно, йдеться саме про порушення правил перетину кордону.

Дезертирам дозволили повернутися на службу

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу. Він стосується тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував. 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон.

Старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 68 окремої єгерської бригади Роман Городецький вважає, що понад половину військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), можуть повернутися у військо. За його словами, ухвалений Верховною Радою закон щодо вирішення проблеми СЗЧ покращить ситуацію із повернення до війська тих військових, які раніше пішли в СЗЧ.

Крім того, Городецький зазначив, що збільшення випадків СЗЧ в 2024 році можна пояснити тим, що ситуація на фронті більш критична, люди дуже виснажені, їм потрібен відпочинок, але не всі бригади можуть собі це дозволити.

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