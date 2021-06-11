Двічі судимий чоловік виготовляв вогнепальну зброю і продавав її через інтернет, відправляючи поштою.

Правоохоронці Волинської області затримали священника однієї із церков Львівщини. Його підозрюють у торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Як повідомили у п'ятницю, 11 червня, в Департаменті карного розшуку, 47-річний чоловік діяв через інтернет, листувався, консультував.

"Встановлено, що фігурант купував травматичну та газову зброю, переробляв її під вогнепальну, сам "товар" надсилав поштою. При цьому усіма силами намагався зберегти анонімність", - розповіли правоохоронці.

Волинські оперативники кілька місяців стежили за священиком. При цьому з'ясувалося, що чоловік уже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

9 червня поліція затримала "умільця". Під час обшуків у нього вилучили зброю, боєприпаси, документи, а також інші речові докази. Зазначається, що зброю та боєприпаси чоловік зберігав навіть у церкві.

Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання обрання запобіжного заходу.

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Автор: Катерина Комолова