Громадські місця всі відкриті для загального відвідування і можуть бути такими, де може проводитися повідомлення громадян.

Чоловікам можуть вручати повістки на пляжах, адже вони є громадськими місцями.

"Тобто громадські місця всі відкриті для спільного відвідування, і там може проводитися повідомлення громадян. Абсолютно не виключено, що і там (на пляжах - ред.) також", - заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє "Суспільне".

Гуменюк додала, що повістка - це не спосіб покарання. Повідомлення про військовий обов'язок під час мобілізації проводяться в тих місцях, де є військовозобов'язані громадяни.

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Повістки в Україні - деталі

За ігнорування повістки у період воєнного часу в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

У мережі трапляються історії, коли під час мобілізації в Україні забирають на службу, наприклад, багатодітного батька або студента. Адвокат Тарас Никифорчук зазначає, що це було на початку Великої війни, коли люди йшли в армію за власним бажанням.

Адвокат Тарас Никифорчук нагадав, що військовозобов'язані в Україні можуть отримати не тільки повістку, а й оповіщення. Він пояснив, яка різниця між цими двома документами.

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