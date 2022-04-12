Про перебування рашистів у Бузовій досі нагадують залишки розбомбленої ворожої військової техніки.

Село Бузова (Бучанський район, Київська область) практично повністю зруйноване після звільнення від російських окупантів.

Про перебування рашистів у Бузовій досі нагадують залишки розбомбленої ворожої військової техніки.

Фотокоррепондент УНІАН побував у Бузовій 11 квітня і показав, що залишилося від охайного села під Києвом.

Зазначимо, 10 квітня Міністерство оборони Британії повідомило про виявлення в селі Бузова під Києвом братської могили із загиблими українськими цивільними.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що біля села Бузова Київської області російські танки обстріляли сім'ю, яка намагалася сховатися від обстрілу. В результаті загинув 14-річний підліток.

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