Трагедія сталася біля села Бузова, поділився радник глави МВС.

Біля села Бузова Київської області танки Російської Федерації обстріляли сім'ю, яка намагалася сховатися від обстрілу.

Російський снаряд смертельно поранив 14-річного підлітка, повідомив у Telegram радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його даними, після смертельного обстрілу Генпрокуратура України розпочала кримінальне провадження.

"...Російські танки обстріляли сім'ю, яка намагалася сховатися від обстрілу біля села Бузова Київської області. Російський снаряд смертельно поранив 14-річну дитину...", - додав Геращенко.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст, у тому числі й під Києвом, прогриміли вибухи, противник почав знищувати військові об'єкти.

Пізніше український лідер Володимир Зеленський звернувся до земляків і оголосив про запровадження воєнного стану. Після цього ворог атакував житлові будинки. Зокрема, противник обстріляв місто Ірпінь Київської області, були пошкоджені житлові будинки та розбиті дороги.

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