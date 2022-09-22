На скріншотах, опублікованих спецслужбою, можна прочитати підписи блогера до відео: "Військовий на моді", "Під'їзди до новоірпінської траси перекрили солдати, що матюкаються", "Всіх перевіряють нащадки ТрО".

Служба безпеки України повідомила про підозру столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ. За повідомленнями ЗМІ, йдеться про Влада Антонова, засновника ресурсу dtp.kiev.ua.

Як повідомляє прес-служба СБУ, цей блогер поширював російську пропаганду. Так, за інформацією правоохоронців, він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників у Києві та області.

"У своїх стрімах він ображав оборонців, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів. Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах", - розповідають у СБУ.

Відео дня

Служба безпеки встановила, що кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових "новин". Також стверджується, що провокативне відео спецслужби РФ взяли для "розгону" дезінформації про позицію жителів Київщини.

"Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони", - стверджують у СБУ.

Наразі столичному блогеру повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах, затриманий у Києві блогер це – Влад Антонов з dtp.kiev.ua.

Раніше співробітники СБУ викрили жительку одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

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