Блогеру оголосили про підозру / фото СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ. За повідомленнями ЗМІ, йдеться про Влада Антонова, засновника ресурсу dtp.kiev.ua.

Як повідомляє прес-служба СБУ, цей блогер поширював російську пропаганду. Так, за інформацією правоохоронців, він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників у Києві та області.

"У своїх стрімах він ображав оборонців, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів. Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах", - розповідають у СБУ.

Відео дня

Служба безпеки встановила, що кремлівські пропагандисти використовували цей контент для підготовки замовних ефірів і фейкових "новин". Також стверджується, що провокативне відео спецслужби РФ взяли для "розгону" дезінформації про позицію жителів Київщини.

"Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони", - стверджують у СБУ.

Наразі столичному блогеру повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Як повідомляє "Страна" з посиланням на джерело у правоохоронних органах, затриманий у Києві блогер це – Влад Антонов з dtp.kiev.ua.

Фото Блогер 22 вересня 2022
Фото Блогер 22 вересня 2022
Фото Блогер 22 вересня 2022
Фото Блогер 22 вересня 2022
Фото Блогер 22 вересня 2022

Раніше співробітники СБУ викрили жительку одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, яка виправдовувала збройну агресію РФ проти України.

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