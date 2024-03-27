Окупанти хочуть перетворити його на озера або ставки.

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що російські загарбники хочуть частково переобладнати Північно-Кримський канал.

В ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-24" він заявив, що підземні води "потрібно підняти на поверхню і зберегти". Тепер загарбники планують перетворити канал на озера або ставки.

"Тому Північно-Кримський канал ми плануємо частково переобладнати в озера або ставки, в яких буде зберігатися вода, потім яку можна використовувати для зрошення землі", - сказав Сальдо.

Руйнування Каховської ГЕС: наслідки

Нагадаємо, ще на початку повномасштабної війни російські окупаційні війська відновили подачу води в Північно-Кримський канал.

Минулого літа, в ніч на 6 червня, загарбники підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це призвело до масового затоплення будинків і смертей українців. Також руйнування ГЕС стало великою екологічною катастрофою.

Крім того, після цього в Північно-Кримський канал перестала надходити вода. Експерти зазначали, що це позбавило окупований півострів важливого джерела водопостачання.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що підрив ГЕС назавжди закрив питання постачання води на півострів.

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