Разом з тим людей закликають утриматися від купання у водоймах.

У Києві на Водохреще організують чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях.

Згідно з повідомленням Київської влади, 6 січня ці заходи безпеки запровадять на наступних локаціях: озері Вербному, острові Оболонському, пляжах "Дитячий", "Венеція", "Центральний", "Тельбін", "Троєщина", "Райдуга", "Пуща-Водиця", "Наталка", "Галерний" та "Веселка".

На острові Оболонському та міському пляжі "Дитячому" працюватимуть представники муніципальної охорони. Зазначається, що водолази КП "Плесо" для мінімізації ризиків травмування обстежили дно водойм на всіх локаціях.

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У КП "Київський метрополітен" інформують, що на станції метро "Гідропарк" тимчасово відкриють другий вестибюль, що наразі зачинений. Вестибюль № 2 (у напрямку станції "Лівобережна") працюватиме 6 січня з 10:00 до 17:00. Водночас вестибюль № 1 функціонуватиме у звичайному режимі – з 05:39 до 22:34.

Разом з тим, міська влада закликає киян утриматися від масових зібрань та заходів і дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану. Зокрема, закликають відмовитися від купання у водоймах на Водохреще.

Зимові свята в Україні

Як повідомляв УНІАН, на Новий Рік та Різдво у столиці України також не організовували масових заходів та новорічних ярмарок з огляду на питання безпеки через війну та загрозу обстрілів.

Водночас у Києві в парках та скверах облаштували святкові фотозони до Різдвяних та Новорічних свят.

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