В КО "Київзеленбуд" показали 10 локацій.

У Києві в парках та скверах облаштували святкові фотозони до Різдвяних та Новорічних свят. Про це повідомляє КО "Київзеленбуд" у Facebook.

При цьому назвали 10 локацій в різних районах Києва.

"Працівники комунальних підприємств, що входять до складу КО "Київзеленбуд", обирали кращі локації для встановлення інсталяцій та створювали фотозони власними силами. Запрошуємо у київські парки та сквери на прогулянки та красиві селфі", - сказано в повідомленні.

Водночас заступниця начальника управління контролю за утриманням зелених насаджень та надання послуг КО "Київзеленбуд" Марія Вольська в сюжеті на "Київ24" розповіла, що працівники Шевченківського району столиці створили локацію з новорічними оленями і поставили біля них новорічну ялинку з металу.

Також вона зазначила, що у Подільському районі встановлена фотозона з новорічними коржиками та цукерками. Водночас працівники Голосіївського району створили локацію у вигляді цифр, які нагадують, що наступає 2025 рік.

В сюжеті зазначається, що, зокрема, в Сирецькому парку з двома білосніжними оленями створено годинник, стрілки якого вказують на 12 годину і написано 2025 рік. Також ввечері фотозони підсвічуються.

Підготовка до Нового року - останні новини

Як повідомляв УНІАН, новорічний стіл в цьому році буде коштувати українцям набагато більше, ніж рік тому. Член "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин зазначив, що загалом новорічний кошик виріс на 35%. Зокрема, зросла ціна всього борщового набору - практично на 70-80%, а це основні інгредієнти новорічного столу. Це стосується і салату "Олів’є", і "Оселедця під шубою", і інших салатів.

Також стало відомо, що у Києві 6 грудня запалили головну новорічну ялинку країни. За словами мера міста Віталія Кличка, ялинку прикрасили двома тисячами іграшок та двома кілометрами гірлянд.

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