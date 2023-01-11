Українські захисники, попри всі складнощі, не втрачають доброту і допомагають тваринам навіть в таких умовах.

Український військовий прямо в окопі прийняв у кішки пологи. Він допоміг маленьким кошенятам з'явитися на світ і подбав про них, попри обстріли та всі складнощі.

Зворушливим відео військовий поділився у своєму TikTok. Він також розповів про те, що тепер йому потрібно думати, як зігрівати кішку і кошенят в умовах сильного морозу.

"Життя мене до такого не готувало. Ніколи в такій ситуації ще не був. У мороз -12, в окопі, під обстрілами, приймати пологи у кішки - це жорстко... Якось будемо зігріватися, щось будемо думати", - розповів на камеру військовий.

Відео дня

Мережа "вибухнула", зворушливий вчинок українського захисника вразив коментаторів. Вони відзначають, що наші захисники, попри всі складнощі, морози, обстріли і непрості умови, залишаються добрими людьми, які піклуються про тварин. Добре серце військового викликало сльози розчулення у багатьох користувачів мережі, про що вони розповіли в коментарях.

Зворушливі та героїчні вчинки українців

Раніше УНІАН повідомляв, що в Куп'янську Харківської області четверо дітей залишилися сиротами після того, як їх батько загинув, закривши їх собою від касетного снаряда. У той страшний день чоловік Сергій Савельєв разом з найстаршим сином і найменшою дочкою пішли за гуманітарною допомогою.

А в Житомирській області 24-річний боєць"Азова" замінив 8 дітям батьків. Машина з мамою і татом малюків підірвалася в грудні на замінованому узбіччі недалеко від білоруського кордону.

Також стало відомо, що боєць ЗСУ залишив зворушливого листа в одному з будинків під Києвом. Його знайшов власник будинку, коли повернувся додому після деокупації населеного пункту.

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