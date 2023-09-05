1 жовтня 2023 року деякі українки повинні будуть стати на військовий облік і стануть військовозобов'язаними.

З 1 жовтня 2023 року жінки деяких професій повинні будуть обов'язково стати на військовий облік. Втім військовий облік жінок з медичними спеціальностями не є новинкою, адже вони завжди були військовозобов'язаними.

Також на облік в ТЦК можуть будуть встати жінки інших професій - поки що тільки добровільно. Ми детальніше розповіли, що означає військовий облік для жінок, чи будуть таких українок мобілізувати і випускати з України.

Військовий облік для жінок з 1 жовтня - хто зобов'язаний з'явитися в ТЦК

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. Військовий облік жінок 2023 регулюється указом Міністерства оборони України № 35.

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Після постановки на військовий облік медики матимуть такі ж обов'язки, як і військовозобов'язані чоловіки. Жінки-медики зобов'язані:

ставати на військовий облік;

проходити підготовку до служби;

повідомляти у військкомат про важливі зміни в житті - зміна сімейного статусу, місця проживання або реєстрації, отримання інвалідності або статусу внутрішнього переселенця;

повідомляти в ТЦК про працевлаштування.

Жінки-медики, які не звернуться до центрів комплектування протягом 1 місяця після закінчення медичного вузу, отримають штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. Також штрафи передбачені для керівників підприємств, де є не обліковані військовозобов'язані жінки.

Як встати на військовий облік жінкам

Постанова Кабінету Міністрів України №1487 регулює, як стати на облік жінкам-медикам. В Україні військовозобов'язані жінки стають на облік ще під час навчання у вищому навчальному закладі. За 2 місяці до закінчення навчання вузи надають список випускників і випускниць в ТЦК. А протягом 1 місяця після закінчення навчання медики повинні самі з'явитися до військкомату.

Також в ТЦК після 1 жовтня повинні з'явитися всі жінки-медики, які ще не встали на військовий облік.

При собі потрібно мати пакет документів:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-карта;

ідентифікаційний номер;

документ про отримання спеціальності / професії;

довідка по роботі із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про одруження;

фотографії 3х4.

Після цього на військовозобов'язану заводиться особиста справа і її направляють на медогляд.

Чи повинні вставати на військовий облік всі жінки

У Законі України позначені спеціальності, споріднені військовим. До них відносяться більшість професій - від водіїв і електриків до рестораторів. Жінки з цими спеціальностями можуть стати на облік добровільно.

Військовий облік для вагітних і матерів

Вагітні жінки-медики і мами малолітніх дітей також зобов'язані з'явитися до військкомату, як і всі працівниці медичних спеціальностей. Однак вагітні жінки відразу визнаються непридатними до служби за станом здоров'я не залежно від терміну.

А медики-матері будуть визнані непридатними до призову, якщо виховують дітей самостійно, мають 3 і більше неповнолітніх дітей або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхній чоловік служить в ЗСУ.

Чи будуть мобілізувати жінок після постановки на облік

Постановка на військовий облік не означає, що жінку покличуть на фронт. Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр стверджує, що мобілізація жінок в Україні не проводилася і не планується, в ній немає необхідності. Всі жінки, які служать в ЗСУ, роблять це добровільно, і відправляти медиків на фронт не будуть без їхньої згоди.

Чи випускатимуть жінок-медиків за кордон

Закон України не розрізняє стать військовозобов'язаних. За законом придатні до служби жінки повинні мати таку ж заборону на виїзд з України, як і чоловіки.

Однак адвокат Марина Бекало в коментарі для ТСН пояснила, що виїзд за кордон військовозобов'язаних жінок не обмежений, і всі жінки поки можуть вільно виїжджати з України. За словами адвоката, у прикордонників немає доступу до інформації про військовий облік жінок, а також відсутні вимоги пред'явити при перетині кордону будь-які додаткові документи крім паспорта.

Ганна Маляр раніше також обіцяла, що ніяких обмежень щодо виїзду за кордон для жінок не планується. Поки невідомо, чи буде заборона на виїзд за кордон для медиків введена в майбутньому.

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