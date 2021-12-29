Справу розслідують поліціянти. Чоловіку загрожує ув’язнення.

У Києві чоловік викинув із вікна багатоповерхівки п'ять цуценят, які щойно народилися. Усі вони загинули.

Про це повідомляють "Вікна".

У такий жорстокий спосіб зловмисник вирішив позбутися цуценят своєї нестерилізованої собаки.

Читайте такожВ Індії мавпи "оголосили війну" собакам і вбили 250 цуценятНа місце події оперативно приїхали поліціянти, проте чоловік ледь стояв на ногах. Очевидно, він перебував під дією алкоголю.

"Цуценята на вулиці. Це я їх викинув із вікна. Зробив це тому, що вони нам не потрібні", - пояснив свій вчинок чоловік.

Наразі поліція проводить необхідні перевірки. Факт жорстокого поводження з тваринами задокументували. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі закрили справу про жорстоке поводження з твариною. Колишнього поліцейського Олександра Руденка звинувачували в тому, що він наколов собаку на вила та кинув у багаття.

Вас також можуть зацікавити новини: