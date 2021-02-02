2573 українцям присуджено звання Праведників народів світу.

Верховна Рада встановила 14 травня Днем пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову «Про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни» (реєстраційний номер 4479) проголосували 344 народних депутата.

Постановою визначається установити в Україні День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, який відзначати щороку 14 травня.

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Міністерству культури та інформаційної політики рекомендується забезпечити створення Українським інститутом національної пам’яті із залученням інститутів Національної академії наук України списку осіб, які, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту.

Міністерство освіти і науки України має забезпечити проведення у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти уроків, виховних годин, круглих столів, науково-практичних конференцій, інших тематичних заходів, присвячених Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Також міністерству рекомендовано включати теми, присвячені Дню пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, до переліку тем конкурсів Малої академії наук України, рефератів, курсових та дипломних робіт у закладах вищої освіти.

В пояснювальній записці сказано, що, за даними Меморіального комплексу історії Голокосту Яд Вашем в Єрусалимі, 2 573 українцям було присуджено звання Праведників народів світу. Україна є четвертою за кількістю Праведників країною у світі. Живими на сьогодні є близько 20 таких людей.

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Автор: Надя Пришляк