Ще на початку війни Євген став комендантом одразу трьох укриттів в Маріуполі.

35-річний тренер з боротьби Євген Тузов, який допомагав з укриттям шести тисячам людей в Маріуполі, переїхав до Дніпра і відкрив там притулок для тих, хто був змушений тікати від війни.

Історію волонтера розповіла ТСН.

Ще на початку війни Євген став комендантом одразу трьох укриттів в Маріуполі, де від постійних бомбардувань ховалися 6 тисяч людей в умовах нестачі харчів, а особливо - води (її топили зі снігу та набирали з калюж).

"Ті, хто не був в тих умовах, не зрозуміють цього. Коли в тебе 24 години [на добу] летять міни, і ти там дивишся, ці трупи... Чи батько, який прибігає і б’ється головою в кут будинку: "Допоможіть, в мене там дочку присипало", - каже чоловік.

Пригадує і історію немовляти, яке потрапило до укриття замотаним в куртку.

"Дам ще цей дідусь… Ледь на нього не сів… Я його притримав, бачу, а там щось ворушиться. Побачив, а в нього обличчя просто вкрите сажею, його не було видно, весь брудний такий", - згадує він.

В укритті немовляті, отруєному чадним газом, ставало дедалі гірше, і Тузов відвіз його до лікарні, де знайшлася його мати.

Після пережитого волонтер, що виїхав до Дніпра, не зміг залишатися осторонь. Він організував в малознайомому місті притулок для понад 30 переселенців, де на нього завжди чекають.

"У них немає житла, немає роботи, немає можливості знайти цю роботу навіть за бажання… І до всього зараз градус допомоги дуже знижається", - розповідає чоловік.

Планів на майбутнє Євген нині не буде. Не впевнений, що повернеться до зруйнованого Маріуполя. Каже, що найкраще - зробити зі зруйнованого міста пам’ятник просто неба.

"Всесвітнє місто-музей, в якому, я вважаю, зобов’язані побувати, певно, всі мешканці нашої земної кулі, аби зрозуміти, до чого може призвести війна", - ділиться Тузов.

Як писав УНІАН, 67-річний Володимир Бричко з Рівненської області зумів врятувати з-під обстрілів 1800 осіб.

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