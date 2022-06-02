Пілот зазначив, що головна складність полягала в тому, що допомогу потрібно було доставляти на 100 км у глибину контрольованої ворогом території.

Військовий пілот розповів, як літав з допомогою для українських захисників у блокадний Маріуполь.

Його розповідь оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

За словами пілота, всі операції з евакуації поранених з "Азовсталі" та з доставки допомоги військовим були секретні, через це часу на розуміння і дослідження всіх нюансів не було навіть в екіпажів.

"Кожен політ готувався індивідуально. У когось була доба на підготовку, а у когось – тиждень. А в когось були лічені години", - поділився він.

Пілот зазначив, що головна складність полягала в тому, що допомогу потрібно було доставляти на 100 км у глибину контрольованої ворогом території.

"Це було не те, що складно. Це було майже неможливо", - підкреслив він.

За словами пілота, найбільше хвилювання було тоді, коли екіпаж йшов до гелікоптера. Але в процесі польоту це вже сприймалося як робота. "Ми просто працювали і робили те, що мали робити", - зазначив він.

За його словами, одного разу під час польоту вже з Маріуполя за 6 км від міста у гелікоптер влучила ракета, і один двигун відмовив. Другий вертоліт, який летів позаду, російські окупанти збили і екіпаж загинув.

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