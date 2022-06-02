Військовий пілот розповів, як літав з допомогою для українських захисників у блокадний Маріуполь.
Його розповідь оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.
За словами пілота, всі операції з евакуації поранених з "Азовсталі" та з доставки допомоги військовим були секретні, через це часу на розуміння і дослідження всіх нюансів не було навіть в екіпажів.
"Кожен політ готувався індивідуально. У когось була доба на підготовку, а у когось – тиждень. А в когось були лічені години", - поділився він.
Пілот зазначив, що головна складність полягала в тому, що допомогу потрібно було доставляти на 100 км у глибину контрольованої ворогом території.
"Це було не те, що складно. Це було майже неможливо", - підкреслив він.
За словами пілота, найбільше хвилювання було тоді, коли екіпаж йшов до гелікоптера. Але в процесі польоту це вже сприймалося як робота. "Ми просто працювали і робили те, що мали робити", - зазначив він.
За його словами, одного разу під час польоту вже з Маріуполя за 6 км від міста у гелікоптер влучила ракета, і один двигун відмовив. Другий вертоліт, який летів позаду, російські окупанти збили і екіпаж загинув.