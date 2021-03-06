Цієї поминальної суботи важливо відвідати храм та помолитися за душу померлих рідних і близьких.

Сьогодні, 6 березня, – день поминання покійних. У церковному календарі цей день має назву Вселенська батьківська субота.

Всього православна церква виділяє сім Батьківських субот, в які у всіх церквах відбуваються великі богослужіння з чином поминання покійних. Дві із них йменують Вселенськими.

Що означає Вселенська батьківська субота

Вселенська батьківська субота – день поминання перед Великим постом, субота на масничному тижні. Її ще називають М’ясопусною суботою.

Читайте такожПрощена неділя 2021 в Україні: дата і сенс святаЙмовірно, назва "батьківська" походить від традиції називати покійних "батьками", тобто тими, хто відійшов до батьків. Інша ж версія гласить, ці поминальні дні так іменують через те, що християни насамперед молитовно поминали своїх покійних батьків.

Цієї Вселенської батьківської суботи віруючі згадують усіх хрещених християн, що коли-небудь жили, незалежно від їхньої особистої близькості.

Вважається, що урочисте церковне поминання покійних у суботу, за тиждень до початку Великого посту, (а також в іншу Вселенську суботу) приносить велику користь і допомогу померлим християнам.

Що прийнято робити у Вселенську батьківську суботу

Поминання покійних є важливим аспектом у православ'ї. У Вселенську батьківську суботу важливо відвідати храм і помолитися про душу померлих.

У храмах цього дня згадуватимуть усіх покійних й особливо тих, хто не отримав церковного відспівування або церковної молитви. Йдеться, зокрема, про померлих на чужині, зниклих безвісти, загиблих від мору і голоду, в морі та непрохідних горах, у пожежах та від холоду.

Священики здійснюють спеціальну панахиду за померлими. Віруючі ж подають записки за упокій з іменами близьких померлих. При цьому слід писати імена, під якими людина була хрещена, та у родовому відмінку.

У батьківську суботу прийнято нести до церкви їжу - "на канон" (або "на переддень"). Йдеться про будь-які пісні продукти й вино (кагор) для здійснення літургії. Їх зазвичай потім передають на потреби приходу та на допомогу малозабезпеченим людям.

Чи потрібно у батьківську суботу йти на кладовище

Головне у Вселенську батьківську суботу – молитва за померлих. Церква наголошує, що для покійних родичів і близьких людей молитва значно важливіша, ніж відвідування їхніх могил. Однак одне не виключає іншого.

Тож, у батьківську суботу насамперед слід піти на заупокійне богослужіння до храму, а після літургії – з'їздити на цвинтар, покласти квіти й промовити там молитву. Вже потім уся сім'я може зібратися на поминальний обід без алкоголю.

Що не можна робити у поминальну суботу

У Вселенську поминальну суботу заборонено зловживати алкоголем, а також вести себе шумно й розгульно.

Читайте такожЦерковні свята у березні: православний календар на місяцьНе варто цього дня відмовляти у милостині нужденним, адже заодно їх можна попросити помолитися за покійного.

Не рекомендовано, наприклад, піднімати із землі річ, що впала, якщо це сталося на кладовищі. Також не можна залишати на могилі алкоголь і сигарети – навіть якщо за життя покійний курив або любив випити спиртного.

Не слід говорити небіжчикові "До побачення" й казати натомість "Прощай" – за повір'ям, скоро людина, що промовила ці слова, відправиться на той світ на "побачення" з покійним.

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Автор: УНІАН