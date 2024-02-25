Він зауважує, що наразі цими угодами покрито вже практично весь ЄС.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначає, що підписання безпекових угод – це вже "відкритий процес вступу України до НАТО". Про це він сказав на Форумі "Україна. Рік 2024", відповідаючи на запитання щодо процесу підписання гарантій безпеки.

"Я колись казав, що при цьому президентові ніколи не буде "Мінська-3", і при цьому президентові ніколи не буде "Будапешту". Ми зробили всі висновки з наших помилок, нашої країни, за весь цей період. І тому ми на сьогоднішній день віримо в конкретику, віримо в юридичні зобов’язання, і саме на цьому будуються договори, які ми вже уклали з шістьма країнами", – зауважив Ємрак.

Він додав, що напередодні були два нових договори – з Канадою та Італією. Керівник ОП висловив думку, що найближчим часом ще декілька країн підпишуть ці угоди.

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"На сьогоднішній день ми вже цими угодами покрили практично весь Європейський Союз… Залишилося чотири країни Євросоюзу і три країни НАТО, з якими ми ще не уклали (угоди, – УНІАН)", – сказав Єрмак.

Керівник ОП зауважив, що кожна ця угода містить "абсолютне підтвердження і підтримку майбутнього України і в НАТО, і в Європейському Союзі".

"Тому ми розглядаємо це як проміжний етап до повноцінного членства в НАТО. Але це вже робота конкретна щодо нашого вступу до НАТО. Ще раз: кожна ця угода містить підтвердження країни підтримувати нас на цьому шляху. І вже адаптацію і законодавства, і промисловості, і військового потенціалу до стандартів НАТО… Я вважаю так: підписання цих угод – це вже відкритий процес вступу України до НАТО", – наголосив він.

Безпекові угоди

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала договори про гарантії безпеки вже з кількома країнами. Так, у січні Україна та Велика Британія підписали історичну безпекову угоду. Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк повідомила, що тривають перемовини про підписання аналогічної угоди між Києвом та Вашингтоном.

16 лютого президент України Володимир Зеленський підписав безпекову угоду з Німеччиною. Крім того, Франція зобов'язалась допомогти Україні у захисті від Росії, відбудові та інтеграції до європейських та євроатлантичних інституцій. Раніше Україна підписала безпекову угоду з іще однією країною-членом НАТО – Данією.

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