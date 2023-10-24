Очікується, що Київ отримає позитивну рекомендацію.

Європейський Союз 8 листопада представить оцінку прогресу, досягнутого Україною у виконанні вимог до членства в блоці. Як повідомляє Reuters з посиланням на трьох чиновників це буде ключовим етапом у рішенні блоку про те, чи починати переговори про вступ з Києвом.

Відзначається, що оцінка буде включена в щорічний звіт Європейської комісії, в якому детально описується, наскільки далеко просунулися країни, які бажають приєднатися до ЄС, відповідно до необхідних економічних, правових та інших критеріїв.

Потім на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня очікується прийняття рішення про те, чи починати офіційні переговори про членство з Україною. Очікується, що Київ отримає позитивну рекомендацію, можливо, при наявності додаткових умов, пов'язаних з боротьбою з хабарництвом і правами меншин (останнє питання було піднято Угорщиною).

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Що стосується інших претендентів, то представник ЄС заявив на цьому тижні, що аналогічна рекомендація може бути дана Молдові. Що стосується Грузії, "все ще не прийнято рішення " щодо того, чи отримає вона офіційний статус кандидата.

Україна та ЄС

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі наприкінці лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ. ЄС надав Україні офіційний статус кандидата у червні 2022 року та дав Україні сім рекомендацій.

2 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві підкреслив, що у Європейському Союзі є консенсус щодо майбутнього членства України.

Україна обіцяє виконати всі сім рекомендацій, які були озвучені Європейською Комісією для відкриття переговорів про членство до кінця цього року.

В офісі президента України очікують, що переговори про вступ України до Євросоюзу почнуться в першій половині 2024 року.

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