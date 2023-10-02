Україна обіцяє виконати усі сім рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство до кінця цього року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що в Європейському Союзі є консенсус стосовно майбутнього членства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві.

"Сьогодні ми говорили не лише про відбиття російської агресії проти Європи, а я думаю, що за столом був консенсус щодо того, що Росія напала не лише на Україну, а напала на всю Європу, на принципи, на яких Європа побудована", - сказав Кулеба.

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У цьому зв'язку, як сказав голова МЗС, серед його колег - європейських міністрів також спостерігався консенсус щодо налаштованості спільно рухатися у питанні майбутнього членства України в ЄС.

"Сьогоднішнє засідання також було про набуття Україною членства в Європейському Союзі. І щодо цього, за столом, так само відчувався консенсус. Питання лише часу. Всі налаштовані рухатися уперед - і Україна і європейська сторона - з максимальною швидкістю, з урахуванням усіх реформ, які проводила, проводить і буде проводити Україна", - наголосив Кулеба.

При цьому, він повідомив про обіцянку, яку було озвучено на засіданні.

"Наш сьогодні ключовий сигнал з цього приводу полягав у тому, що ми виконаємо ті сім рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство. Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно, прозоро, і не буде висунуто якихось додаткових вимог. Атмосфера свідчить, що у нас є взаєморозуміння з стороною ЄС з цього приводу", - підкреслив Кулеба.

Міністр сказав, що Україна розраховує про ухвалення рішення про початок переговорів про вступ до кінця цього року.

Глава МЗС додав, що Україна і Євросоюз "вже розмовляють один з одним як сім'я, як члени одного об'єднання, і як країни, які поділяють спільні цінності і принципи, та готові один одному допомагати і підтримувати".

"Ми є одне ціле. Сьогодні в Києві це було надзвичайно потужно і яскраво продемонстровано", - заявив Кулеба.

Також міністр наголосив, що Україна є першосортною державою, яку цікавить "першосортне членство".

"Можу зафіксувати, що Україна є першосортною державою, тому нічого окрім першосортного членства нас не влаштовує", – сказав Кулеба.

Водночас, Боррель сказав, що "не знає, хто говорить про часткове, половинчасте членство або членство на 25%". "Членство - це членство. Повноцінне", - підкреслив Боррель.

Вступ України до ЄС - новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. ЄС надав Україні офіційний статус кандидата в червні 2022 року. Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій.

Станом на червень 2023 року наша держава виконала дві з них. У серпні в уряді припустили, що Україна не встигне виконати всі рекомендації Єврокомісії до кінця поточного року. Утім, переговори про вступ до ЄС все одно мають початися в грудні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що попри плани Франції та Німеччини щодо членства України в Євросоюзі, українська влада чітко дала зрозуміти, що не погодиться на членство "другого сорту".

Нагадаємо, Франція і Німеччина наполягають на альтернативному варіанті повного членства в ЄС, який міг б стати основою для поступової інтеграції.

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