Президент Румунії Клаус Йоганніс наголошує, що його країна підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Бухаресті на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ України та Республіки Молдова до Європейського Союзу до кінці 2023 року", - повідомив Йоганніс.
Він підкреслив, що особисто виступатиме за ухвалення такого рішення на зустрічі Європейської Ради у грудні.
"Це рішення підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Республікою Молдова попри дуже складні умови. Це буде і стратегічним рішенням для Європейського Союзу", - додав Йоганніс.
Водночас, президент Румунії підтверджує важливість впровадження всебічних реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу з метою забезпечення стійкості держави та українського суспільства.
Своєю чергою, Зеленський заявив, що немає сумнівів у тому, що Україна і Молдова стануть членами Євросоюзу.
"Важливо, що Румунія підтримує наші держави на шляху європейської інтеграції. Вже цього року Україна буде готовою до початку переговорів щодо членства в Євросоюзі і правильно допомагати Молдові також наближатися до ЄС з нами якомога швидше", - сказав Зеленський.
Президент України висловив переконання, що шлях України до ЄС - це забезпечення геополітичної стабільності на сході Європі.
Шлях України до ЄС
Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі наприкінці лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ. ЄС надав Україні офіційний статус кандидата в червні 2022 року. Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій.
Станом на червень 2023 року наша держава виконала дві з них. У серпні в уряді припустили, що Україна не встигне виконати всі рекомендації Єврокомісії до кінця поточного року.
2 жовтня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві наголосив, що в Європейському Союзі є консенсус стосовно майбутнього членства України.
Україна обіцяє виконати усі сім рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство до кінця цього року.