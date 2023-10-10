Президент Румунії підтверджує важливість впровадження всебічних реформ, необхідних для вступу до ЄС.

Президент Румунії Клаус Йоганніс наголошує, що його країна підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Бухаресті на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні я підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ України та Республіки Молдова до Європейського Союзу до кінці 2023 року", - повідомив Йоганніс.

Він підкреслив, що особисто виступатиме за ухвалення такого рішення на зустрічі Європейської Ради у грудні.

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"Це рішення підтвердить прогрес, досягнутий Україною та Республікою Молдова попри дуже складні умови. Це буде і стратегічним рішенням для Європейського Союзу", - додав Йоганніс.

Водночас, президент Румунії підтверджує важливість впровадження всебічних реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу з метою забезпечення стійкості держави та українського суспільства.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що немає сумнівів у тому, що Україна і Молдова стануть членами Євросоюзу.

"Важливо, що Румунія підтримує наші держави на шляху європейської інтеграції. Вже цього року Україна буде готовою до початку переговорів щодо членства в Євросоюзі і правильно допомагати Молдові також наближатися до ЄС з нами якомога швидше", - сказав Зеленський.

Президент України висловив переконання, що шлях України до ЄС - це забезпечення геополітичної стабільності на сході Європі.

Шлях України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі наприкінці лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ. ЄС надав Україні офіційний статус кандидата в червні 2022 року. Тоді ж Єврокомісія представила Україні сім рекомендацій.

Станом на червень 2023 року наша держава виконала дві з них. У серпні в уряді припустили, що Україна не встигне виконати всі рекомендації Єврокомісії до кінця поточного року.

2 жовтня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Києві наголосив, що в Європейському Союзі є консенсус стосовно майбутнього членства України.

Україна обіцяє виконати усі сім рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство до кінця цього року.

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