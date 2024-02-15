Україна ділитиметься набутим досвідом у війні з Росією, а українські військові проходитимуть спільні навчання з військовими з країн-членів Альянсу.

У Польщі створять спільний центр Україна-НАТО з аналізу, підготовки та навчання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу. "Сьогодні ми вирішили створити новий спільний центр Україна-НАТО з аналізу, підготовки і навчання у місті Бидгощ (Польща)", - наголосив Столтенберг.

Зокрема, за його словами, започаткування цього центру дозволить Україні ділитися засвоєними уроками з війни, яку веде Росія. Це має принести користь як Україні, так й Альянсу.

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Також буде створено структуру для українських сил з метою навчання та підготовки разом з військовими країн-союзниць НАТО.

Водночас, генеральний секретар Альянсу додав, що ще треба вирішити багато деталей щодо цього центру, бо сьогодні було схвалено лише політичне рішення, яке у найближчі тижні та місяці треба впровадити на практиці.

"Сьогоднішнє рішення - це початок процесу", - сказав Столтенберг і додав, що тепер експерти будуть працювати над деталями.

Він очікує, що лідери НАТО схвалять остаточне рішення пізніше цього року.

Столтенберг запевнив, що Альянс продовжить виступати на боці України заради її безпеки та безпеки країн НАТО.

Україна і НАТО

У січні американські аналітики Інституту вивчення війни відзначали, що ЗСУ швидкими темпами переходять на стандарти НАТО.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) заявили, що продовжать підтримувати й аналізувати прогрес України у наближенні до взаємосумісності з НАТО, а також оцінювати додаткові демократичні реформи та реформи сектору безпеки й оборони, які необхідні, відповідно до хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО від 1997 року і з доповненням до неї від 2009 року.

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