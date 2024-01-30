За короткий період між груднем та січнем було впроваджено 18 стандартів НАТО.

Збройні сили України досягли значного прогресу у процесі переходу на стандарти Північноатлантичного альянсу (НАТО). Партнери допомагають Україні розбудувати власну оборонно-промислову базу.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на дані Міністерства оборони, з грудня 2023 року по січень 2024 року Україна впровадила понад 18 стандартів НАТО, зокрема щодо захисту особового складу, комунікаційної підготовки військово-морських сил, а також процедури для інформаційних і транспортних систем.

Західні партнери також продовжують докладати зусиль для розбудови власної оборонно-промислової бази на підтримку України. Зокрема, днями генеральний директор німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв'ю Bild, що компанія будує новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині. Підприємство займатиметься "стратегічною безпекою поставок" і забезпеченням безперебійного постачання в Україну.

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"Паппергер також зазначив, що у 2023 році Rheinmetall отримала від федерального уряду Німеччини понад 10 млрд євро замовлень на військові закупівлі для Збройних сил Німеччини та України, і що ця сума, ймовірно, зросте до 15 млрд євро у 2024 році", - йдеться у звіті ISW.

Шлях України в НАТО

В Альянсі неодноразово заявляли, що двері для членства України вже відкриті, проте вона не може стати членом НАТО під час війни.

На липневому саміті у Вільнюсі був присутній президент України Володимир Зеленський. Незадовго до зустрічі вінзакликав президента США Джо Байдена запросити країну до НАТО, однак той сказав, що вона "не готова".

На саміті для України зняли вимогу про план дій щодо членства. При цьому було сказано, що для отримання запрошення необхідна згода всіх членів НАТО і виконання низки умов.

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