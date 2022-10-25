Для вступу до Європейського Союзу наша держава має виконати сім рекомендацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконає сім рекомендацій для вступу до Європейського Союзу до кінця 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільному з президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром брифінгу в Києві.

За словами Зеленського, під час зустрічі з президентом Німеччини 25 жовтня обговорювалися, зокрема, питання європейської і євроатлантичної інтеграції України.

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"Вже цьогоріч ми виконаємо усі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття членства Україною у Європейському Союзі", – наголосив Зеленський.

Задля вступу до Європейського Союзу наша держава має виконати сім рекомендацій. Вони стосуються, зокрема, пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьби з корупцією і відмиванням коштів, демонстрації відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.

"Я вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку Європейського Союзу ще до оприлюднення наступного пакету в рамках політики розширення", – додав президент.

Європейська комісія має представити щорічний звіт стосовно політики розширення у 2023 році.

Шлях України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик вважає, що в Європі наразі ніхто з лідерів країн не наважиться відкрито виступити проти вступу України до ЄС, проте можливі бюрократичні перепони. За його словами, лідери ЄС будуть публічно казати, що вони підтримають вступ України до ЄС, але точно будуть якісь зауваження та бюрократичні перепони організаційного характеру.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна працює над виконанням усіх рекомендацій Європейського союзу для отримання позитивної оцінки Європейської Комісії до кінця року. Також він висловив переконаність у тому, що ці кроки дадуть змогу вже незабаром розпочати роботу щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.