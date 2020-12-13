Українцям нагадали про правила безпеки щодо ялинкових прикрас.

На Новий рік небезпечними предметами можуть стати неякісні ялинкові гірлянди або іграшки.

Як розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" начальниця відділу контролю у сфері торгівлі ГУ Держпродспоживслужби у Києві Ірина Мазепа, з найнебезпечніших "може бути новорічна гірлянда або новорічні іграшки – без інформації або неякісні за складом".

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На запитання, чи багато скарг від споживачів у новорічні свята, Мазепа відповіла: "Скарг від споживачів дуже мало. В основному ми проводимо шляхом відбору зразків на лабораторні дослідження самостійно, планові перевірки".

Також чиновниця зазначила, що Держпродспоживслужба може перевірити іграшку позапланово, "якщо споживач пише до підприємця заяву на проведення експертизи, і ми можемо зробити експертизу цього товару".

Своєю чергою експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська розповіла, як убезпечити дітей і домашніх тварин.

"Держава не здатна регулювати весь потік фальсифікату в Україні. Достатньо увімкнути критичне мислення і робити вибір з точки зору "а що буде, якщо". Що буде, якщо дитина чи домашня тварина з'їсть іграшку або дощик? Відповідь очевидна – будуть неприємності", - попередила вона.

За словами експертки, це може стосуватися "абсолютно будь-якої продукції, яку ви придбаєте в будь-якому місці".

"Ми говоримо не тільки про касові чеки, тут важлива сама форма. Чи є запах, якщо брати ту ж ялинкову іграшку, гірлянду, прикраси - чи залишається фарба на руках… Іграшка повинна бути без смаку, без кольору, без запаху. Ідеальний варіант, якщо вона не вміщається в рот домашній тварині. Останнім часом все більше з'являється іграшок handmade - теж звертаю увагу на те, щоб всі деталі були закріплені, щоб випадково не відірвалися, не загубилися і не були "з'їдені" дитиною", - сказала Лізвінська.

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Автор: Андрій Василюк