З 24 лютого 2022 в Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних через повномасштабну війну, розв'язану Росією. Хто підпадає під цю категорію та які обмеження діють - читайте в матеріалі УНІАН.

Останнім часом в Україні через загальну мобілізацію до лав ЗСУ набула резонансу поширена 5 липня у медіапросторі інформація про те, що особи призовного віку, військовозобов’язані та резервісти відтепер зможуть виїжджати за межі місця проживання лише з дозволу військкомату. Тобто, аби виїхати зі свого району чи області, чоловіки, які підпадають під ці категорії, мають отримати довідку.

Крім того, через запроваджений воєнний стан і повномасштабну війну чоловікам призовного віку також заборонено виїжджати за кордон. Та все ж деяким умільцям вдається покинути територію України.

Пропонуємо розібратися, чи можуть все-таки військовозобов’язані українці вільно пересуватися Україною без дозволів, а також кого прикордонники мають право випустити за межі країни.

Чи можуть військовозобов'язані виїхати з місця проживання

5 липня у Генштабі Збройних Сил України заявили про затвердження Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) у воєнний час. Дозвіл мав видаватися від 30 діб до року.

Зазначимо, що ця норма існує давно, ще з 1992 року, а саме в Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу", яким передбачено, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України – без дозволу відповідного керівника)" (ч. 4 ст. 37).

Згодом після чималого резонансу у суспільстві головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що жодних вказівок на перешкоджання переміщенню осіб не було, але військовозобов'язані повинні стати або поновитися на військовому обліку. За його словами, ті, хто планує виїзд за межі своїх районів та областей, мають взяти дозвіл у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки.

Та вже 6 липня Залужний повідомив, що Генштаб скасовує порядок видачі дозволів на виїзд військовозобов'язаним. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що рішення про обмеження пересування для військовозобов'язаних по території країни було ухвалено неправильно і відправлено на доопрацювання.

"Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів…", - повідомили тоді у Залужного.

Тобто фактично ніяких обмежень для пересування Україною наразі немає.

Чи можна виїхати за кордон України

На сьогодні через дію воєнного стану виїжджати за кордон не можуть всі військовозобов'язані. Як відомо, вік військовозобов'язаних в Україні 2022 становить від 18 до 60 років.

Відповідно жінки та чоловіки не залежно від віку, на утриманні яких є троє і більше дітей віком, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі дітей до 18 років з інвалідністю тощо можуть спокійно покинути територію країни.

Разом з тим уже з 1 жовтня 2022 року в Україні має повноцінно запрацювати процедура взяття жінок на військовий облік - такі зміни регламентує Наказ Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року. Тим, хто її пройде, може бути заборонено покидати країну в період дії воєнного стану.

На сьогодні оновлений перелік містить 14 спеціальностей та професій, серед яких: харчові технології, медицина, медсестринство та фармакологія, ветмедицина, облік і оподаткування, психологія, поліграфія, соціальна робота та соцзабезпечення та інше. Проте як саме визначатимуть, чи належить жінка до цього переліку — за дипломом про вищу освіту або за фактичною професією на поточний момент, наразі до кінця не зрозуміло.

Крім того, право на виїзд за кордон мають військовозобов'язані чоловік від 18 років, які планують навчання або вже навчаються у закордонних вишах. Зробити вони це можуть тільки при наявності документа, який підтверджує їхнє зарахування до університету.

Для оформлення дозвільних документів українцям варто звернутися до територіального центру комплектування.

Зазначимо, у Міноборони попереджали, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

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