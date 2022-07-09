Добровільно жінок на військову службу можуть взяти тільки у мирний час. Під час військового стану мобілізація діє для всіх військовозобов'язаних.

В Україні з 1 жовтня 2022 року Міноборони розпочинає військовий облік жінок, чия спеціальність входить у затверджений перелік професій.

Як пояснила юристка "Юридичної сотні" Наталія Фещик в ефірі 24 каналу, український закон про військовий обов'язок і військову службу говорить, що в мирний час жінок до лав ЗСУ можуть взяти тільки в добровільному порядку.

Проте, якщо йде мова про воєнний стан, тоді українок можуть мобілізувати на рівні з чоловіками.

"На сьогодні в нас діє другий указ президента про мобілізацію, якщо не рахувати періоду довоєнного стану антитерористичної операції", – пояснила Фещик. - "Коли ми аналізуємо ці укази, там не йде мова про гендерне розмежування – жінок та чоловіків. Там вживається єдиний термін "військовозобовʼязані особи". Тобто де-юре і сьогодні жінки мали б бути мобілізованими".

За словами експертки, їй невідомо жодного випадку примусової мобілізації жінок. Тому сьогодні відбувається виключно добровільна мобілізація і контрактна служба військовослужбовців.

"Як це буде у наступному указі президента і як це буде після 1 жовтня, ми будемо бачити лише у наступних нормативно-правових актах", – зазначила експертка.

На її думку, за логікою та за ступенями підготовки нормативно-правових актів, навряд чи в указі президента України буде розмежування на жінок та чоловіків.

"Скоріш за все, знову буде вжито термін "військовозобовʼязані". Інше питання, як це буде працювати на практиці", - говорить юристка.

Зазначимо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну президент Володимир Зеленський оголосив 24 лютого загальну мобілізацію, під час якої можуть призвати до військової служби усіх військовозобов'язаних громадян 18−60 років.

З цього моменту кількість добровольців жіночої статі серед військовослужбовців збільшилась.

"З 24 лютого по сьогодні у нас мобілізовані близько 1000 жінок — це ті, що самі добровільно прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись", — повідомляла заступниця Міністра оборони Ганна Маляр в етері телемарафону.

Також за словами Маляр, починаючи з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу. Щодо цього вона наголошувала і раніше: питання про мобілізацію жінок в Україні зараз не стоїть. Маляр підкреслила, що діє указ президента про мобілізацію, у якому прописана планова кількість людей, яких необхідно мобілізувати.

В Міноборони заявляли, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Раніше, в РНБО спростували найпоширеніші фейки про призов на службу жінок України. А радник голови МВС Віктор Андрусів заявив, що жінкам не будуть забороняти виїжджати за кордон.

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