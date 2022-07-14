В Україні на сьогодні немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ за результатами опрацювання пропозиції щодо внесення змін до переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Зазначається, що зазначений перелік затверджений наказом міністра оборони України від 11 жовтня 2021 року №313 (зі змінами від 7 лютого 2022 року).

Документ передбачає, що з 1 жовтня жінки, які мають спеціальності та/або професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

"Водночас, проведення загальної мобілізації під час війни з РФ засвідчило, що на військову службу до ЗСУ та інших військових формувань призвані близько 1% жінок від загальної кількості мобілізованих", - розповіли у Генштабі.

Додається, що більшість жінок призначено на посади медичного персоналу, підрозділів зв’язку, морально-психологічного забезпечення, діловодів, бухгалтерів та кухарів.

Водночас у Збройних силах залишається потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

"Таким чином, досвід розгортання військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу доводить, що в державі на сьогодні немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Зважаючи на це, Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних лише за їхньою згодою", - наголосили у відомстві.

У Генштабі також запропонували розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня в Україні жінок певних спеціальностей ставитимуть на військовий облік. У МВС пояснили, чи буде українкам заборонений після цього виїзд за кордон.

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