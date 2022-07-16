Наголошується, що насамперед в армію забирають людей із необхідними спеціальностями, тому в Україні зараз багато немобілізованих добровольців.

В Україні триває мобілізація до лав ЗСУ через повномасштабне вторгнення РФ. Стосовно цього існує чимало чуток. Тож в Міноборони вкотре вирішили розставити всі точки над "і".

За словами начальника Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянину України у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до армії. Воно необхідне першочергово для того, аби людина стала на військовий облік.

Про це у Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр з посиланням на відеороз’яснення Горбача.

"В 90% і навіть більше – це зовсім не так. Ця повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.

Представник ЗСУ також спростував думку, що повістки можуть вручати як покарання, наприклад за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці не можуть видати документ, який гарантує швидкий призов громадянина — це можливо лише після уточнення даних і проходження медогляду.

Він додав, що вручення повістки можливе в будь-якому місці, де це не заборонено законом. Начальники центрів комплектування самі обирають місця, де можна з більшою ймовірністю зустріти потенційних призовників і виконати завдання щодо набору людей до лав ЗСУ, у тому числі вести облік військовозобов'язаних і збирати актуальну інформацію про них.

Вручити повістку може не лише представник центру комплектування, а й глави ОТГ, роботодавці (керівники організацій) і співробітники уповноважених структур, таких як Нацполіція.

Зазвичай військові частини укомплектовують за територіальним принципом залежно від кількості людей у регіонах. Насамперед в армію забирають людей із необхідними спеціальностями, тому в Україні зараз багато немобілізованих добровольців.

"Комплектування військових частин в основному проходить по територіальному принципу, ми маємо інформацію завдяки військовому обліку, де, скільки, в якому регіоні перебуває за певними спеціальностями громадян на військовому обліку. Але якщо певних спеціалістів немає в цьому регіоні, то можуть залучатися з інших", - пояснив Горбач.

Начальник Управління персоналу також підкреслив, що оскільки в західних регіонах зараз перебуває набагато більше громадян, то й плани з комплектування у них більші.

"Якби кожен громадянин розумів відповідальність, яка зараз покладається на всіх нас, перейнявся нею та виконував усе, що від нього вимагає законодавство, то ці повістки взагалі не треба було б вручати", — прокоментував Роман Горбач ситуацію з мобілізацією в Україні.

Він також нагадав, що мобілізація - це справа, яка не має добровільного підґрунтя, на законодавчому рівні - це військова служба за призовом. Добровільна служба – це служба за контрактом.

Як писав УНІАН, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. В Україні оголошені воєнний стан та загальна мобілізація. На період дії воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни.

Раніше в Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

За даними МВС понад 3 млн. громадян знаходиться на військовому обліку не за місцем їхнього проживання.

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