У магазинах всі пилососи здаються однаковими, тому без технічних знань про характеристики приладів вибрати найкращий варіант складно. Дизайн, конструкція й корпус можуть відрізнятися лише кольором, але ефективність буде різною.

Читайте про переваги сучасних моделей у статті, ми допоможемо вибрати пилосос додому й запропонуємо кілька роботів для прибирання.

Переваги сучасних пилососів

За 10 років виробники пилососів зробили величезний крок вперед, тому переваг у нових моделей багато:

аквафільтр допомагає розправитися з пилом, збираючи всі частинки сміття у зручний контейнер з водою, який можна звільнити за кілька секунд;

швабру замінили моделі з режимом вологого прибирання. До цього ж пункту занесемо парогенератор, що заощадить гроші на побутову хімію. Він легко почистить килими, м'які меблі й штори;

робот-пилосос самостійно прибере у квартирі, складе маршрут дій, омине перешкоди й навіть самотужки виплутується зі штори.

За 10-ліття пилососи стали тихішими, потужнішими й зручнішими. Одні впораються з приміщеннями великого офісу чи підприємства, інші без шуму очистять дитячу кімнату паром.

Кращі ручні моделі

Morphy Richards SuperVac 734050 від британського виробника за помірною вартістю. Вбудовано три конфігурації під різні типи прибирання, є циклонічний фільтр і фільтр HEPA. Модель бездротова, тому ідеальна для прибирання приміщення з великою кількістю важкодоступних поверхонь. Працює від акумулятора годину в стандартному режимі й 20 хвилин – у турбо.

KARCHER Puzzi 8/1 C – пилосос майже професійного рівня, який потрібен для вологого прибирання. Потужність всмоктування у 400 Вт вистачить на великі кімнати й тривалу роботу. Усередині контейнер на 7 літрів з індикатором заповнення. За раз можна залити до літра засобу для миття. Передбачені технологія видалення плям і насадка для м'яких меблів.

Bosch BGN 22200 – бюджетна модель німецького виробника. Невеликий розмір дає можливість зручно зберігати пристрій. Великого мішка для пилу на 3,5 літри вистачить на кілька генеральних прибирань. Якість складання висока, тому конструкція дуже надійна.

Samsung SC8837 – потужна модель для генеральних прибирань. Сила всмоктування на рівні професійних моделей. Усередині мішка немає, тому сміття збирається завдяки циклонній технології. Підійде для сухого прибирання в заміських будинках або квартирах з великою площею. Контейнер лише на 2 літри, є додатковий фільтр тонкого очищення. Важить 6 кг.

Найкращі моделі роботів

iLife V4 – сучасний робот-пилосос: коштує недорого, а робить багато. Виконує сухе прибирання, є окремий резервуар для пилу на 0,3 літра. Автономно працює протягом 1 год. 40 хв. Керується за допомогою пульта, простий у використанні, практично безшумний. Налаштування можна залишити заводські.

Gutrend FUSION 150 – практичний робот з висотою корпусу 8 см. Легко впорається з пилом під ліжком, стільцями й кріслами, має кілька режимів прибирання. Налаштовується потужність і подача води. Функцію сканування приміщення скасували, але магнітною стрічкою можна обмежити роботу в кімнаті.

iRobot Roomba 981 – у нашій статті він чемпіон з прибирання й вартості. Дорогий пристрій на п'ятірку впорається із сухим прибиранням, працюватиме автономно 2 години.

Самостійно приїде на зарядну станцію, просканує приміщення і створить карту будинку. Інтегрується у розумний будинок й зручно управляється зі смартфона.

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Автор: УНІАН