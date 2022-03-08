Вже 13-й день Росія веде повномасштабну цинічну війну проти України.

Міжнародний жіночий день, що відзначається в росії 8 березня, завжди був один з найулюбленіших та найпопулярніших свят. У цей день російські чоловіки традиційно шукали й шукають можливості, щоб привітати своїх жінок зі святом.

З такої нагоди в Міноборони України звернулася до російських жінок з одним простим питанням: "Ваші чоловіки привітали вас з 8 березня?". росія вже 13-ту добу веде криваву війну проти мирного народу України. Безліч росіянок, найімовірніше, не отримають ніяких поздоровлень від своїх чоловіків в цей день.

"Скоріш за все, ваш родич перебуває в Україні, де вбивав українських жінок і дітей, а зараз, найімовірніше, мертвий або перебуває у полоні", – йдеться в повідомленні на сайті.

Що можна вдіяти

Якщо вам все ще дорогий ваш родич – можливо є шанс його врятувати. У відомстві радять звернутися безпосередньо до його (чоловіка, сина, брата або батька) командування із запитом. Якщо вам не відповіли, звертайтеся до старших начальників. Якщо мовчать – БІНГО! Ваш родич – в Україні.

Якщо ви маєте намір його врятувати, то приїжджайте в Україну. Можливо, ваш родич – неймовірний щасливчик і йому пощастило потрапити в полон. Можливо, ще не пізно його врятувати.

Раніше в мережі з'явилося епічне відео, на якому українські прикордонники зустрічають чоловіків, які намагалися покинути Україну під час війни, з квітами. На виході кожен чоловік отримав тюльпан на честь свята 8 березня, який присвячений жінкам.

Нагадаємо, у воєнний час чоловікам заборонено залишати територію України.

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