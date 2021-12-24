Виявилося, що новорічне дерево коштує 600 тисяч гривень, а не 5 мільйонів.

Містична історія сталася з новорічною ялинкою на Центральному залізничному вокзалі Києва. Вона не тільки раптово знайшлася, але ще й неабияк подешевшала.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Спочатку в Солом'янській окружній прокуратурі Києва заявили, що відкрито справу за фактом розкрадання коштів "Укрзалізниці" при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу на загальну суму близько 5 мільйонів гривень.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий термін виконання робіт зі встановлення новорічної ялинки не пізніше 17.12.2021. Однак 22.12.2021 в ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ музикою та піснями: у Києві запустили святковий трамвай (відео)До вечора 23 грудня ялинка раптово знайшлася. У прес-службі "Укрзалізниці" заявили, що на Центральному залізничному вокзалі монтують новорічну ялинку. У компанії запевнили, що ялинка буде готова напередодні католицького Різдва.

Дійсно, станом на ранок 24 грудня святкове дерево вже радувало працівників та відвідувачів вокзалу. Правда, з'ясувалося, що ялинка не коштує 5 мільйонів гривень. Вона обійшлася всього в 600 тисяч гривень.

Різдво і Новий рік у Києві

Цього року головну ялинку країни на Софійській площі прикрасили за тематикою Різдва - з вертепом і шатром. Організатори подбали і про просвітницьку складову - гостей знайомлять з історією народження Ісуса Христа, а вертеп складається з панно і 38 фігурок святого Сімейства.

Монтувати головну ялинку країни розпочали ще 30 Листопада. Новорічне дерево відрили ввечері 18 грудня - напередодні Дня Святого Миколая.

З 11 грудня на ВДНГ відкрився щорічний парк зимових розваг "Зимова країна". Всього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поруч облаштують фотозони.

Загалом до Києва підготували для мешканців та гостей столиці 14 новорічних локацій, які запрацювали з 16 грудня.

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