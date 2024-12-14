Київ прагне, аби наступного року співпраця з кожним партнером стала ще ефективнішою.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україні домовляється з європейськими країнами про підготовку бригад стратегічного резерву.

"Окрему увагу приділили підготовці бригад стратегічного резерву. З низкою європейських країн вже ведемо переговори про оснащення та підготовку наших підрозділів. Очікуємо на координаційну роль ЄС у прискоренні цих домовленостей", – написав він у Facebook після зустрічі в Києві з комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

За словами міністра, Україна хоче забезпечити військових усім необхідним для наближення справедливого миру. Зокрема, Київ прагне, аби наступного року співпраця з кожним партнером стала ще ефективнішою. Для цього розпочато аналіз підтримки, яку Україна отримувала в попередні роки.

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Як додав Умєров, серед напрямків роботи, зокрема, використання доходів від заморожених російських активів для підтримки України. Також хочуть розширити тренувальну місію EUMAM для підготовки українських військових та інвестиції у ВПК України для посилення вітчизняного виробництва.

Підготовка українських військових - останні новини

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко Уже повідомив, що вже наступного року всі чоловіки віком від 18 до 25 років пройдуть базову військову підготовку.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що в навчальних центрах для мобілізованих тепер більше практичної підготовки та нових програм з урахування тактики окупантів на фронті.

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