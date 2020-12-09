Юлія Тимошенко втретє стала бабусею

У Євгенії Тимошенко та її другого чоловіка Артура Чечоткіна також є син та 4-річна донька.

Нардеп і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко втретє стала бабусею. Читайте такожІлля Кива став батьком втретє - екс-нардеп Про це у Facebook написала колишня депутат Київради від "Батьківщини" Тетяна Меліхова. За її словами, донька Юлії Тмиошенко, Євгенія, народила сина. Це вже третя її дитина. "Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Євгенія Тимошенко народила сина - братика своїм двом діткам", - повідомила Меліхова. Євгенія Тимошенко: що відомо У Євгенії Тимошенко та її другого чоловіка Артура Чечоткіна також є син, який народився в серпні минулого року, та 4-річна донька.

Перший шлюб Тимошенко був із британським рок-музикантом та підприємцем Шоном Карром, разом вони прожили сім років. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter