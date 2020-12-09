Юлія Тимошенко втретє стала бабусею / фото УНІАН, Олександр Кузьмін
Нардеп і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко втретє стала бабусею.
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Про це у Facebook написала колишня депутат Київради від "Батьківщини" Тетяна Меліхова.
За її словами, донька Юлії Тмиошенко, Євгенія, народила сина. Це вже третя її дитина.
"Вітаю з поповненням прекрасну сім’ю! З народженням хлопчика! Євгенія Тимошенко народила сина - братика своїм двом діткам", - повідомила Меліхова.
Євгенія Тимошенко: що відомо
- У Євгенії Тимошенко та її другого чоловіка Артура Чечоткіна також є син, який народився в серпні минулого року, та 4-річна донька.
- Перший шлюб Тимошенко був із британським рок-музикантом та підприємцем Шоном Карром, разом вони прожили сім років.
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