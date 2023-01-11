З’їзд суддів продовжить роботу 12 січня для проведення повторного таємного голосування з обрання ще трьох членів ВРП.

З'їзд суддів обрав п'ятьох членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє Верховний суд за результатами першого дня XІХ позачергового з’їзду суддів України.

"Сьогодні, 11 січня, делегати XІХ позачергового з’їзду суддів України обрали п’ятьох членів Вищої ради правосуддя строком на чотири роки", - йдеться у повідомленні

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Зазначається, що ними стали суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Григорій Усик ("за" проголосували 243 делегати), суддя Харківського апеляційного суду Алла Котелевець (214 голосів), суддя Львівського окружного адмінсуду Олександр Сасевич (230 голосів), суддя Господарського суду Донецької області Юлія Бокова (220 голосів) та суддя Північного апеляційного господарського суду Ольга Попікова (221 голос).

Новообрані члени ВРП склали присягу.

Планується, що з’їзд суддів продовжить роботу 12 січня для проведення повторного таємного голосування з обрання ще трьох членів ВРП.

Ситуація з суддями в Україні: деталі

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко загримів у скандал після виходу журналістського розслідування. Виявляється, він 25 разів їздив до окупованого Криму, має там записані на дружину-росіянку незадекларовані апартаменти.

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