Сумарно з початку окупації Василенко провів на півострові щонайменше 206 днів.

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко загримів у скандал після виходу журналістського розслідування. Виявляється, він 25 разів їздив до окупованого Криму, має там записані на дружину-росіянку незадекларовані апартаменти.

Окрім того, як йдеться у матеріалі "Схем", родина судді має незадекларовану нерухомість у Москві. Наразі коментаря Василенка щодо таких кричущих фактів отримати не вдалося.

Журналісти підрахували, що суддя був у Криму понад 20 разів, починаючи з липня 2014-го й закінчуючи липнем 2021-го року. Сумарно з початку окупації Василенко провів на півострові щонайменше 206 днів. Тобто такими поїздками він фактично визнає юрисдикцію Росії в Криму.

"Схеми" також вирахували, що суддя не декларує нерухомість родини в окупованому Криму та у РФ. Так, апартаменти на березі Чорного моря в Севастополі належать дружині судді Олені Василенко та оформлені на неї як на громадянку Росії. Цікаво, що у деклараціях судді немає згадок про російське громадянство дружини, хоча відповідна графа для цього передбачена.

Та й це ще не все. Родина володіє нерухомістю у Москві, яка записана на дружину судді Олену Василенко та доньку Юлію Василенко. При цьому власність на квартиру вони оформили за паспортами громадянок РФ.

Журналісти "Схем" на одному із судових засідань Василенка намагалися отримати його коментар, та марно. Відповіді на письмовий запит теж поки що немає.

Як у нардепа Королевської знайшли нерухомість під Москвою

Раніше журналісти з'ясували, що народна депутатка України Наталія Королевська, обрана за списком нині забороненої ОПЗЖ, володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не декларувала 16 років.

Нагадаємо, скандальна народна обраниця втекла з України ще напередодні повномасштабного російського вторгнення. На засідання Ради вона з того часу не з'являлася.

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