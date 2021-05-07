Суд заслухав аудіодокази у справі про вбивство начальника відділу прикордонної служби "Ділове" на Закарпатті Вадима Березенського, якого збили на автівці контрабандисти після затримання.
Читайте такожДБР розслідує загибель прикордонника на озері в Одеській областіПідозрюваному, який фактично зізнався у вбивстві, продовжили термін тримання під вартою, передає ТСН.
Так, під час чергового слухання зазначеної справи в Тячівському районному суді 6 травня суд розглянув аудіодокази, зокрема записи телефонних розмов контрабандиста, після того, як було скоєно смертельний наїзд на прикордонника.
У перемовинах зі своїми спільниками підозрюваний фактично зізнався у скоєному ним злочині, зокрема повідомивши, що він переїхав прикордонника автівкою. Так, підозрюваний заявляє: "..машину… Я переїхав прикордонника… Все, більше нічого телефоном не кажу. Позвони тому". У відповідь невідомий співрозмовник відповідає: "Добре, звоню зараз".
Далі під час бесіди підозрюваний каже, що йде "щось вирішувати". Він повідомляє про 15 тис. грн і спільника, якого затримали прикордонники.
"Я його не успів… злетів… там тормозив. А вони два на нього наскочили, та я їх уже місив", - каже на записі підозрюваний.
У відповідь на запитання, хто забрав юнака, підозрюваний сказав, що вимикає телефон.
Враховуючи аудіозапис суд подовжив термін тримання затриманого під вартою до 4 липня 2021 року. Наступне засідання заплановане на 16 червня. На ньому, імовірно, заслухають свідків наїзду на офіцера-прикордонника.
Зазначається, що це вже сьоме слухання новим суддівським складом після перенесення розгляду справи із Рахівського районного суду. Торік у вересні справу почали розглядати заново. За вісім місяців суд п’ять разів збирався для продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у вбивстві і лише двічі, аби розглянути докази у справі.
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