Рознімали забіяк пасажири, які стали мимовільними свідками.

Жителі та гості Києва вже проводжають 2021 рік й не обходиться без інцидентів. За кілька годин до Нового року у столичному метро сталася бійка у вагоні поїзда.

Про це повідомляє журналіст Олександр Рудоманов у Facebook

За його словами, нетверезі люди, які погано трималися на ногах, пройшли через турнікети метро, а контролер не викликала ні поліцію, ні воєнізовану охорону. П'яна компанія зайшла у вагон, і через дві станції влаштувала бійку між собою.

Рознімали забіяк пасажири, які стали мимовільними свідками бійки. В результаті двоє людей залишилися у вагоні, а одна з жінок вийшла.

Читайте такожГарбарук вперше детально прокоментував скандал із відвертою сукнею Тишкун (відео)Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово, а робота столичного метрополітену та міського наземного пасажирського транспорту загального користування буде продовжено на дві години.

Щоб уникнути скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня і 7 січня в разі необхідності, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро

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