Також поліцейські контролюватимуть дотримання населенням карантинних норм.

В Україні під час Великодня і травневих свят публічний порядок і безпеку забезпечуватимуть 26 тис. правоохоронців.

Як повідомляє Управління комунікації Національної поліції, про це заявив голова Нацполіції ігор Клименко під час відеоселекторної міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

За словами Клименка, також поліцейські контролюватимуть дотримання громадянами та установами карантину.

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Водночас Яровий наголосив на необхідності створення оперативних штабів, до складу яких будуть включені представники поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, ДСНС та інших правоохоронних органів задля постійної координації, обміном інформації, взаємодії між підрозділами і оперативного реагування.

Напередодні голова Нацполіції Ігор Клименко назвав перелік протиепідемічних обмежень, яких слід дотримуватись громадянам і священникам під час великодніх богослужінь.

За його словами, у приміщеннях храмів треба здійснити відмежування громадян з дистанцією півтора метра, один громадянин на 4 кв. м. Також дистанцію між вірянами треба забезпечити під час освячення кошиків та хресних походів у разі їх проведення. Безумовними умовами є носіння парафіянами захисних масок як в середині культових споруд, так і біля них під час обрядів.

Клименко наголосив, що передовсім поліцейські мають контролювати дотримання населенням карантинних норм.

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Автор: Вікторія Токарєва