Не підтримують цей закон 16% громадян, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.

Абсолютна більшість українців (80%) підтримують нещодавно схвалений закон про заборону діяльності релігійних організацій, які пов’язані з Росією.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Водночас, не підтримують цей закон 16% громадян, а ще 4% не визначилися із своєю думкою.

Також, згідно дослідженню соціологів, найбільше українців – 70% – вважають себе православними. Серед них найбільше – 56% серед усіх респондентів – зараховують себе до Православної Церкви України, що становить 81% серед усіх православних мешканців України. Ще 7% зараховують себе до Православної Церкви "без конкретизації" і 6% – до Української Православної Церкви Московського Патріархату.

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"Далі йдуть атеїсти (12%) (при цьому варто зазначити, що серед "інших" відповідей частина респондентів говорили, що вони "агностики", "невіруючі" тощо, тобто не захотіли зараховувати себе до "атеїстів", але називали до певної міри близькі ідентифікації) та ті, хто зараховують себе до УКГЦ (7%). Інші варіанти обирали не більше 3% респондентів", - мовиться у результатах опитування.

Крім того, більшість українців – 61% – підтримують ідею, щоб в Україні існувала лише одна Православна Церква. Не підтримують – 16%, а для ще 20% це питання є байдужим.

Опитування проведено упродовж 20 вересня-3 жовтня методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Загалом було опитано 2004 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких до 10%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Російські релігійні організації

20 серпня Верховна Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроект №8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з РФ. За ухвалення закону проголосувало 265 народних депутатів. Голосували "за" по фракціям : "Слуга народу" - 173, "ЄС" - 25, "Батьківщина" - 17, "Голос"- 18, група "Платформа за життя та мир", - 1, "За майбутнє" - 9, "Довіра" - 11, позафракційні – 11.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на рішення ВР. "Московської церкви в Україні не буде", - написав він у Telegram. При цьому додав свій допис два дні тому, де зазначає, що церква в Україні буде позбавлена московського впливу.

Народний депутат України, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук написала у Facebook, що це історичне голосування.

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